На Сахалине шторм выбросил на побережье тонны икры — теперь ею удобряют огороды
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Dmitry Lisitsyn / Facebook
На острове Сахалин на Дальнем Востоке России штормом выбросило на берег тонны икры сельди. Местные жители дачного поселка Нечаевка не растерялись и вывозят ее в качестве удобрения на огороды.
Об этом глава общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын сообщил в Facebook.
По его словам, икра покрывает берег сплошной полосой шириной несколько метров и длиной около 3 км. В некоторых местах толщина слоя икры достигает 10—15 сантиметров, местные жители, в свою очередь, вывозят икру на огороды как удобрение.
Лисицын отметил, что ничего «странного и страшного» в появлении икры на берегу нет, ведь (как и выбросы живой сельди на берег) это еще одно свидетельство обильных нерестовых подходов, что, в свою очередь, свидетельствует о восстановлении популяции рыбы.
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