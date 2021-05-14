Музей мадам Тюссо в Лондоне перенес статуи принца Гарри и Меган Маркл в «зону Голливуда»

Пекельце

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Музей Мадам Тюссо в Лондоне отделил восковые фигуры принца Гарри и его супруги Меган Маркл от экспозиции членов королевской семьи и переместил их в «зону голливудского аттракциона».

Об этом пишет Reuters.

«Гарри и Меган переместили в новую зону для вечеринок, чтобы отразить их переезд из Фрогмора в Голливуд», — говорится в заявлении музея.

В начале января 2020 года принц Гарри и его жена Меган Маркл объявили, что отказываются от титулов членов королевской семьи. Королева Елизавета II, принц Чарльз и другие члены монаршего дома уговорили их подождать до 31 марта. В этот день Меган и Гарри написали прощальный пост в Instagram и отправились сначала в Канаду, а затем в США.

Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка. Об этом объявили 14 февраля — ровно 37 лет назад принцесса Диана рассказала, что ждет второго ребенка, которым был Гарри.