В России сотрудники ФСБ установили в бане камеры, чтобы наблюдать за крещением Свидетелей Иеговы

Пекельце

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В России в городе Пермь сотрудники ФСБ установили скрытые камеры в пригородных банях «Чайка», с помощью которых следили за сборами местных членов запрещенной организации «Свидетели Иеговы».

Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката и обвиняемого по делу иеговистов Игоря Турика.

В июле 2018 года в банном комплексе крестили последователей организации «Свидетели Иеговы». ФСБ, в свою очередь, считала это мероприятие продолжением деятельности «экстремистской организации».

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О том, что в бане установлены камеры, узнали, когда адвокат Турика изучал материалы дела. Отмечается, что тогда в обряде крещения участвовали 27 человек, включая женщин.

Напомним, что в 2017 году Верховный Суд России признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и отправил в тюрьму 52 ее последователей. После этого организацию внесли в реестр запрещенных на территории РФ и началось массовое уголовное преследование сторонников учения.