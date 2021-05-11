В Запорожье подросток в форме полицейского хотел «навести порядок» в городе. Не вышло — форму отобрали
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- Костя Андрейковец
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Петро Порошенко / Flickr
В Запорожье правоохранители задержали 17-летнего парня, который выдавал себя за полицейского, надев соответствующую форму.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
Патрульные получили вызов о конфликте с полицейским. Прибыв на место, они увидели заявителя и неожиданно — очень молодого «коллегу». В форме оказался парень по имени Максим. Правоохранители не сообщили причину конфликта между «нарушителем» и «полицейским», но указали, что парень часто сообщает о выявленных правонарушениях.
«Несмотря на свой возраст, юный блюститель порядка интересуется законами и часто сообщает о выявленных правонарушениях в полицию. Он ответственный и хочет жить в безопасном пространстве», — отметили в МВД.
Парня ненадолго задержали, а форму изъяли, поскольку гражданским надевать ее запрещено. С его родителями проведут беседу.
В МВД добавили, что с парнем «наладят постоянное общение» и готовы будут принять его на службу, если в будущем у него не пропадет желание.