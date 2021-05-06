Туркменских ветеранов ВМВ обязали сдать деньги на подарки, которые им вручит президент. И это не первый раз

Пекельце

В Туркменистане немногочисленных ветеранов Второй мировой войны и тыла вновь обязали сдать деньги им же на подарки от имени президента Гурбангулы Бердымухамедова в честь 9 мая. Подобный побор уже был в прошлом году.

Об этом пишет «Радио Азатлык».

В этом году деньги у ветеранов, многим из которых больше 90 лет, собирают в Лебапском велаяте. Детям и внукам ветеранов в местной администрации разъяснений не дают. В прошлом году лебапским ветеранам пришлось заплатить по 1 000 манатов ($286), а их родственникам пройтись по инстанциям для оформления соцобеспечения.

Тогда десятки ветеранов получили юбилейные медали и по 200 манатов, хотя источники утверждают, что подарки и медали явно не стоят своих взносов.

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