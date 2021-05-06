В Одесской области школьница в шутку сообщила в полицию, что ее похитили. Теперь ее мать привлекут к ответственности
- Автор:
- Виктория Мартынюк
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UNFPA
В Одесской области правоохранители решили привлечь к административной ответственности мать 10-летней школьницы, которая в шутку заявила в полицию, что ее похитили.
Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.
5 мая около 21:00 школьница позвонила в полицию и сообщила, что неизвестные схватили ее посреди улицы, поместили в багажник авто и увезли в неизвестном направлении.
В полиции начали поиски и установили, что девочка находится дома. С ней все в порядке, а ее заявление о похищении оказалось неудачной шуткой.
Поскольку школьница еще не достигла возраста, с которого наступает ответственность за это правонарушение, полиция решила составить протокол на ее маму — по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).