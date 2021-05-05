В японском городе на деньги для борьбы с пандемией установили статую кальмара

Пекельце

В японском городе Ното в префектуре Исикава на деньги, которые должны были пойти на борьбу с коронавирусом, установили статую кальмара.

Об этом пишет The Guardian.

На статую потратили 25 миллионов иен (6,3 млн гривен). При этом, как утверждают местные СМИ, Ното получил от государства около 800 миллионов иен (201 млн гривен) на преодоление последствий пандемии. В то же время отмечается, что городские власти не обязаны были тратить эти деньги на борьбу с коронавирусом.

Власти Ното объяснили, что установка 13-метровой статуи кальмара поможет привлечь туристов, которых из-за пандемии в городе стало значительно меньше.