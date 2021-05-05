В Бельгии фермер подвинул пограничный камень и «захватил» более тысячи квадратных метров Франции

Пекельце

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В Бельгии фермер случайно изменил границу с Францией, в результате чего его страна стала примерно на тысячу квадратных метров больше. Об этом сообщает CNN.

Граница между Бельгией и Францией простирается на 620 километров, а каменные маркеры, которые ее обозначают, мирно существуют уже более 200 лет (заложили их в 1819 году). Один из камней недавно обнаружили не на своем месте. Считается, что фермер из бельгийского городка Эркелин переместил его из своего поля в более удобное место. Смещение границы привело к «захвату» около тысячи квадратных метров площади Франции.

«Мы точно знаем, где раньше был камень — рядом с деревом. Его поместили сюда в 1819 году после поражения Наполеона, и на нем указан год. В 2019-м, во время празднования 200-летия, все пограничные камни были очень точно геолокализированы», — сказал CNN Дэвид Лаво, мэр Эркелина.

Он подчеркнул, что местные власти по обе стороны границы стремятся урегулировать ситуацию быстро и мирным путем.

«Мы больше смеемся над этим, это не очень серьезно. Мы собираемся вернуть границу на место. Мы не собирались делать Бельгию больше, а Францию меньше», — сказал Лаво.

Орели Велонек, мэр французского города Бузин-сюр-Рок, территория которого была отрезана, рассказала французском агентству Internep, что из-за этого инцидента не было серьезных опасений, ведь две страны хорошо между собой ладят.

«Я полностью доверяю своему бельгийскому коллеге, который сделал все необходимое с фермером. Мы попросили его вернуть камень, а если он не будет сотрудничать, то вмешается Министерство иностранных дел», — добавила Велонек.

Два города находятся на франко-бельгийской границе: Эркелин — валлонский муниципалитет, где проживает чуть менее 10 тысяч жителей, и Бузина-сюр-Рок — коммуна в северном департаменте Франции с населением около 400 человек.