Дональда Трампа оштрафували за пости в соцмережі

Суд Нью-Йорку оштрафував колишнього президента США Дональда Трампа на $5 тисяч за дописи в соцмережі Truth про помічницю судді та нібито її близькість із сенатором-демократом.

Про це повідомляє CNN.

Трамп натякав на політичне переслідування і писав, що помічниця судді Артура Енгорона була «близькою» до лідера більшості в Сенаті США Чака Шумера, демократа від Нью-Йорку. Трамп опублікував фото, на якому вони разом.

Суд ще два тижні тому зобовʼязав Трампа видалити ці дописи, але той постанови фактично ігнорував. З його сторінки у Truth дописи зникли, а на сайті DonaldJTrump.com залишились.

Суддя заявив, що подальші порушення Трампа можуть «призвести до увʼязнення».