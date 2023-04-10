Bellingcat: Секретні документи США про Україну могли бути оприлюднені ще взимку

Спільнота журналістських розслідувань Bellingcat встановила, що опубліковані нещодавно в медіа секретні документи США щодо війни в Україні були поширені ще 1 і 2 березня на сервері Discord під назвою WowMao, однак першоджерело могло бути оприлюдненим ще раніше.

Уперше про існування документів повідомила газета New York Times після того, як 5 квітня низка російських Telegram-каналів поширила пʼять фотографій, що стосуються вторгнення в Україну, принаймні одна з яких, як зʼясували в Bellingcat, була суттєво відредагована.

Ці документи датувалися початком березня, приблизно в той самий час вони були вперше розміщені на популярній серед геймерів платформі обміну повідомленнями Discord.

Однак Bellingcat має докази того, що деякі документи, датовані січнем, могли бути розміщені в інтернеті ще раніше, хоча точно невідомо, коли саме. Bellingcat також поспілкувалася з трьома членами спільноти Discord, де були розміщені зображення. Вони стверджують, що за останні місяці на інших, уже видалених, серверах Discord було розміщено набагато більше документів.

Жоден з документів, які бачили представники Bellingcat, не був відсканований, це скоріше сфотографії, причому зроблені в одному приміщенні.

Відстеживши поширення документів в інтернеті, розслідувачі дійшли висновку, що сервер WowMao, імовірно, не є першоджерелом цих документів.

Bellingcat поспілкувалася з членами окремої спільноти Discord, які стверджували, що інші зображення були розміщені раніше на іншому, вже видаленому сервері, який зараз називають Thug Shaker Central, але який теж мав кілька інших назв у різний час. Файли зображень, показані Bellingcat, містили детальний опис ще одного документа в тому ж стилі та форматі, що й розміщені на сервері WowMao, і був датований 13 січня. Зміст цих документів, окрім дати і грифу секретності, був розмитий.

Сервер Thug Shaker Central спочатку був названий на честь свого засновника, розповів Bellingcat один з учасників сервера під ніком Vakhi. Потім обовʼязки адміністратора сервера переходили від одного користувача до іншого, перш ніж новий учасник взяв на себе відповідальність, і сервер пережив одну з багатьох змін назви. Vakhi не захотів назвати імʼя цієї людини, але сказав, що вона була першоджерелом витоку документів. За словами Vakhi та двох інших користувачів, які розмовляли з Bellingcat, файли, що потрапили на WowMao, — це лише «верхівка айсберга», як порівняти з кількістю документів, розміщених на Thug Shaker Central.

Від цього сервера не залишилося жодних слідів, окрім свідчень цих користувачів і розрізнених згадок про його існування на 4chan. Тому Bellingcat не може самостійно перевірити всю інформацію, якою поділилися ці користувачі, зокрема про вищезгаданий січневий документ, а також те, чи була людина, описана як джерело витоку, справді першоджерелом.