Лівійська національна армія заявила, що знайшла зниклий уран, про який повідомляла МАГАТЕ

Лівійська національна армія, яка підтримує адміністрацію на сході країни, заявила, що знайшла 2,5 тонни зниклого урану.
Про це повідомляє DW.
Генерал Халед аль Махджуб опублікував відео, на якому людина в захисному костюмі показує 18 контейнерів з імовірними ядерними матеріалами. Він стверджує, що контейнери знайшли за 5 кілометрів від місця зберігання, поблизу кордону з Чадом. Генерал вважає, що їх могли викрасти бойовики з Чаду.
Міжнародне агентство з атомної енергії вже проінформоване. Інспектори МАГАТЕ «активно перевіряють» повідомлення.
- Напередодні МАГАТЕ повідомило про зникнення 2,5 тонни урану в Лівії з обʼєкта, який не контролюється урядом. Це сталося після перевірки. На обʼєкті недорахувалися 10 ємностей незбагаченого урану, які за всіма документами мали там бути. Усім країнам-членам розіслали попередження.
- До 2003 року Лівія під правлінням Муаммара Каддафі розвивала програму розробки ядерної зброї, але публічно відмовилась від неї. Проте матеріали в Лівії залишилися. Після падіння режиму Каддафі у 2011 році у країні почалася громадянська війна. На цьому тлі зміцнилися дві основні політичні сили — визнаний ООН уряд національної згоди в Триполі та опозиційний йому воєначальник Халіфа Хафтар, командувач антиурядових сил Лівійської національної армії з центром у Тобруку. Останнього підтримують росія, Об’єднані Арабські Емірати та Єгипет.