Телескоп «Джеймс Вебб» показав утворення зірок у галактиці Колесо Воза

Космічний телескоп імені Джеймса Вебба зробив знімки далеких зірок, які утворюються у галактиці Колесо Воза.

Про це повідомляє Space.com.

Раніше цю галактику досліджував космічний телескоп «Хаббл», але інфрачервоний «погляд» «Джеймса Вебба» виявив безліч раніше невидимих ​​деталей у структурі галактики.

Інструменти «Вебба» NIRCam і MIRI показали окремі зірки в областях зореутворення у зовнішньому кільці галактики, а також скупчення дуже молодих зірок навколо центральної надмасивної чорної діри галактики, яка оповита пилом.

Колесо Воза розташоване на відстані приблизно 500 мільйонів світлових років від Землі в сузірʼї Скульптора. Це досить рідкісний тип галактики — кільцева. Науковці вважають, що колись Колесо Воза було звичайною спіральною галактикою, схожою на наш Чумацький Шлях. Але приблизно 700—800 мільйонів світлових років тому сталося зіткнення Колеса Воза з меншою галактикою.

Ця аварія змінила форму та структуру «Колеса», утворивши дві кільцеподібні структури. Одна з них оточує галактичний центр, а інша — обрамляє всю галактику.

Коли зовнішнє кільце розширюється, воно виштовхує назовні пил і газ, які оточують галактику, і запускає утворення зірок. Області, де народжуються нові зірки, виглядають на зображенні як маленькі сині крапки і розкидані по всій галактиці, але особливо зосереджені у зовнішньому кільці.

«Джеймс Вебб» також виявив ділянки, багаті вуглеводнями та силікатним пилом, які утворюють спиці, що зʼєднують внутрішнє та зовнішнє кільця.