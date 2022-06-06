Візит лаврова у Сербію скасували, бо три країни закрили йому свій повітряний простір

Представниця міністерства закордонних справ росії марія захарова підтвердила, що Чорногорія, Північна Македонія та Болгарія закрили небо для прольоту літака глави мзс рф сергія лаврова. Шостого червня він мав прилетіти з візитом до Сербії на два дні.
«Країни – учасниці ЄС та НАТО закрили повітряний простір, закрили черговий канал зв’язку», – заявила Захарова в ефірі італійського телеканалу La7.
Натомість рф запросила главу МЗС Сербії відвідати москву.
- Сербія залишилася єдиною країною-кандидатом у члени Європейського Союзу, яка не запровадила санкції проти росії.
- При цьому вона тричі проголосувала в ООН за резолюції, у яких засуджується російська агресія та підтримується територіальна цілісність України.