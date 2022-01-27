Уряд скоротив мінімальний термін для отримання бустерної дози до 90 днів

Кабінет міністрів скоротив мінімальний період для отримання бустерної дози вакцини від коронавірусу зі 180 до 90 днів.

Відповідну постанову уряд ухвалив 19 січня.

Відтепер бустерну дозу вакцини рекомендується робити з 90-го по 270-й день після останнього щеплення. Це стосується вакцинації як одним препаратом, так і за змішаною схемою.