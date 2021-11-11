У ЄС знайшли ще один рідкісний побічний ефект від вакцини Johnson & Johnson

Європейське агентство з лікарський засобів виявило ще один рідкісний побічний ефект після вакцинації препаратом Johnson & Johnson – поперечний мієліт.

Про це пише Reuters.

Можливий прояв цього серйозного неврологічного захворювання був серед причин призупинення досліджень на ранніх етапах вакцин AstraZeneca та Johnson& Johnson, які мають однакову технологію.

Також у своєму оновленні побічних ефектів від вакцин експерти також проаналізували можливу появу синдрому капілярного витоку після щеплення препаратом від Moderna. Наразі у ЄС зареєстрували шість таких випадків, але зв’язку з вакциною досі не встановили.