У Нідерландах у ботсаду відцвіла рослина у вигляді пеніса. Вперше за 24 роки у Європі

У Нідерландах у ботанічному саду Лейденського університету відцвіла рідкісна рослина фалічної форми («пенісна рослина»). Це втретє, коли цей вид цвів у Європі, востаннє — в 1997 році. Про завершення цвітіння ботсад повідомив в Instagram 29 жовтня. «Головне питання: як поживає Amorphophallus decus-silvae? Як бачите, він офіційно закінчив цвітіння і скоро завалиться», — зазначили ботаніки.

Шестирічну рослину у вигляді статевого члена — наукова назва якого Amorphophallus decus-silvae — вирощував садовий волонтер Рудмер Постма. Персонал саду вперше помітив бутон квітки в середині вересня, і трохи більше ніж за місяць бутон став близько півметра у висоту, а стебло досягало 2 метрів у висоту. Розцвіла рослина 19 жовтня. У ботсаду зазначили, що небагато ботанічних садів мають у своїй колекції Amorphophallus decus-silvae, що робить цвітіння рослини особливо рідкісними.