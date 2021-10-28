ООН випустила ролик із динозавром, який попереджає людей про вимирання через зміни клімату

Організація Обʼєднаних Націй випустила ролик із динозавром Френкі, який боїться, що людство не впорається зі зміною клімату і повторить долю динозаврів — зникне з Землі.
Це частина нової кампанії ООН під назвою «Не погоджуйтеся на вимирання». Виступаючи з трибуни, динозавр рекомендує людству не шукати виправдань, а змінити свою поведінку.
Ролик починається з того, що до зали штаб-квартири ООН у Нью-Йорку вривається динозавр. На очах у дипломатів Френкі підіймається на трибуну: «Ну, у нас хоча б був астероїд, а яке виправдання у вас?»
Випуск ролика супроводжує публікація з даних, що викликають у екологів тривогу: людство витрачає щороку $423 мільярди на субсидування викопного палива. Цієї суми вистачило б на те, щоб забезпечити кожного жителя планети вакциною від коронавірусу. Крім цього, ця сума втричі перевищує суму, необхідну щорічно для повної ліквідації бідності.
- Науковці кажуть, що найближчими десятиліттями глобальні зміни клімату спровокують рекордну спеку і ще більш руйнівні повені, ніж ті, що зараз відбуваються в Європі. При підвищенні температури на один градус за Цельсієм атмосфера може поглинати приблизно на 7% більше вологи. Додаткова вологість, спричинена глобальним потеплінням, призводить до збільшення кількості опадів у довгостроковій перспективі.
- На початку серпня 2021 року ООН оприлюднила доповідь Міжурядової групи експертів з питань клімату. У документі зазначається, що зміна клімату спостерігається в усіх регіонах планети, до того ж цей процес стає інтенсивнішим. Деякі з тенденцій вже незворотні.