ООН випустила ролик із динозавром, який попереджає людей про вимирання через зміни клімату

Організація Обʼєднаних Націй випустила ролик із динозавром Френкі, який боїться, що людство не впорається зі зміною клімату і повторить долю динозаврів — зникне з Землі.

Це частина нової кампанії ООН під назвою «Не погоджуйтеся на вимирання». Виступаючи з трибуни, динозавр рекомендує людству не шукати виправдань, а змінити свою поведінку.

Ролик починається з того, що до зали штаб-квартири ООН у Нью-Йорку вривається динозавр. На очах у дипломатів Френкі підіймається на трибуну: «Ну, у нас хоча б був астероїд, а яке виправдання у вас?»