Росіяни атакували Запоріжжя та Харківщину — є постраждалі

Росіяни атакували Запоріжжя та Дергачі на Харківщині — є постраждалі, зокрема діти.

Про це пише ДСНС тут і тут.

Унаслідок російських обстрілів Запоріжжя травмовані 22 людини, серед них троє дітей — 2-річна дівчинка, 12-річний хлопчик і 6-місячне немовля. Внаслідок обстрілів пошкоджені фасади та вікна багатоквартирних житлових будинків і навчального закладу, сім легкових автомобілей та дорожнє покриття.

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У Дергачах на Харківщині постраждали семеро людей, зокрема четверо дітей. Пошкоджені приватні будинки та автомобілі, також виникла пожежа у виробничій будівлі приватного підприємства. У Златополі Лозівського району від удару реактивного безпілотника загорілася виробнича будівля приватного підприємства.

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У Балаклії Ізюмського району внаслідок атаки ударного БпЛА виникла пожежа у складській будівлі цивільного підприємства, пошкоджені конструкції даху.