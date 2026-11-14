В Угорщині під час обшуків у справі ексміністра знайшли $19,5 млн готівки, закопаної в лісах — на її підрахунок витратили вісім годин

Угорські антикорупційні органи вилучили $19,5 мільйона готівкою під час обшуків у справі про закупівлю вживаних автобусів за завищеними цінами. У цій справі фігурує колишній міністр національного розвитку Міклош Шестак, який обіймав посаду за прем’єрства Віктора Орбана.

Про це пише The Guardian.

Обшуки Національне управління з повернення та захисту державного майна Угорщини (NVVH) провело 12 і 13 листопада. Готівку знаходили закопаною в лісах, захованою в сільськогосподарських будівлях, складських приміщеннях і житлових будинках, а також у дорогих сейфах у віддалених місцях.

Гроші перерахували на рахунок Державного казначейства Угорщини. Міністр фінансів Андраш Карман повідомив, що 12 працівників казначейства витратили на підрахунок готівки вісім годин і використали пʼять лічильних машин.

Справу розслідують щодо закупівель, які проводили у 2015—2018 роках. За версією слідства, державна автобусна компанія Volán придбала понад 600 вживаних автобусів за цінами, що значно перевищували ринкові. Шестака підозрюють в отриманні хабарів у межах цієї схеми.

Шестака взяли під варту наприкінці вересня. Він не єдиний представник колишньої влади, щодо якого розслідують корупційні справи: під варту також взяли двох інших міністрів часів Орбана та брата колишнього премʼєра.

Орбан поки що не коментував останні обшуки. Раніше він називав розслідування щодо свого оточення «політичним переслідуванням», спрямованим на те, щоб увʼязнити його.