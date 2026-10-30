Axios: Головний військовий планувальник Пентагону передавав секретну інформацію про Україну та Іран журналістам

Головний військовий планувальник Пентагону зізнався, що протягом року передавав секретні відомості про Україну та Іран двом репортерам із різних видань.

Про це йдеться у внутрішньому звіті за результатами розслідування, з яким ознайомився Axios.

Генерал-лейтенанта армії США Бретта Сильвію цього тижня звільнили за ймовірні порушення. За словами американського посадовця, військовий визнав їх на відео після того, як не пройшов чотири перевірки на поліграфі.

У звіті генерала звинувачують у «несанкціонованому розголошенні інформації медіа». Також зазначено, що він «охоче відповідав на запитання щодо контактів з медіа, щоб зʼясувати ситуацію, і надав свій особистий телефон для судової експертизи».

Згідно зі звітом і заявами американських посадовців, витоки почалися ще в червні 2025 року — до того, як провідні медіа позбавили акредитації в Пентагоні, — і тривали згодом через захищений месенджер Signal, а один раз — у закусочній Silver Diner в Арлінгтоні (штат Вірджинія).

«Зустріч у закусочній відбулася, тому що доступ [закреслено] до Пентагону було скасовано між зустрічами. Під час зустрічі в закусочній [Сильвія] спирався на нотатки, зроблені під час ознайомлення із секретним звітом, щоб усно передати [закреслено] інформацію про допомогу США Україні», — йдеться у звіті.

Там же сказано, що журналіст працював над книгою і двічі зустрічався із Сильвією. Також наголошено, що генерал не узгоджував ці зустрічі з відділом звʼязків з громадськістю Пентагону і не прагнув, щоб інформацію перевірили перед передачею репортеру.

Американські посадовці підозрюють, що Сильвія навмисно видалив усі сліди спілкування з одним із репортерів у Signal, а потім удав, що це сталося випадково.

Інший американський посадовець розповів Axios, що в. о. міністра армії Адам Телле та його офіс умовляли Об’єднаний штаб оприлюднити заяву на підтримку Сильвії, щоб применшити шкоду від майбутніх звинувачень у витоках. Коли хтось у Міноборони пояснив штабу причину звільнення, той відкликав заяву.