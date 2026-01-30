Верховний суд остаточно закрив справу щодо звинувачень у «зливах» проти Гізо Углави

Верховний суд 22 січня поставив остаточну крапку у справі за позовом колишнього першого заступника директора НАБУ Гізо Углави щодо звинувачень у витоку службової інформації. Суд визнав, що поширені ГО «Центр протидії корупції» та його керівником Віталієм Шабуніним твердження є оціночними судженнями та особистою думкою, а не встановленими фактами.
Про це Углава повідомив у Фейсбуку.
Таким чином, Верховний суд підтвердив рішення судів нижчих інстанцій. Раніше, 4 листопада 2024 року, Печерський районний суд Києва визнав недостовірними заяви про те, що Углава «зливав» інформацію фігурантам кримінальних проваджень і «провалив» поліграф, і зобов’язав ЦПК та Шабуніна публічно їх спростувати. 28 січня 2025 року це рішення залишив у силі Київський апеляційний суд. У всіх трьох інстанціях відповідачі, за словами Углави, не надали жодних доказів своїх звинувачень.
- У травні 2024 року директор НАБУ Семен Кривонос усунув Гізо Углаву від виконання службових обовʼязків, щоб провести розслідування ймовірного витоку даних.
- Згодом журналісти Bihus.Info провели розслідування, за результатами якого вважають, що Углаву усунули від обовʼязків, імовірно, за злив даних консультанту Офісу президента та ідеологу програми «Велике будівництво» Юрію Голику. Однак журналісти також припускають, що за зливом інформації може стояти не Углава.
- 3 вересня 2024 у НАБУ звільнили Гізо Углаву.