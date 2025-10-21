У ЗСУ розширили програму «Контракт 18—24» для молоді

У Збройних силах України розширили програму «Контракт 18—24» для молоді — тепер охочі можуть підписати контракт не лише на стрілецькі посади, а й у сфері безпілотних систем.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на 1-й центр рекрутингу Сухопутних військ.

Новий напрям надасть можливість служби оператором дронів або фахівцем з їх експлуатації та ремонту.

Умовами контракту передбачено дворічний термін служби, з яких щонайменше 12 місяців військовослужбовець братиме участь у бойових діях. Для порівняння, базова програма «Контракт 18—24» передбачає один рік служби на піхотних посадах.

«Добровольці тепер мають більше можливостей: можна обрати річний контракт у піхоті або дворічний — у напрямку безпілотників. Куди йти — вирішує кожен сам», — пояснив офіцер 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель.

Що відомо про «Контракт 18—24»

У лютому 2025 року Міністерство оборони України повідомило про запуск контракту на рік для громадян 18—24 років, які наразі не підлягають мобілізації. Там наголосили, що це не мобілізація чи обовʼязок, основний акцент цього контракту — добровільність.

За контракт можна отримати мільйон гривень — 200 тисяч одразу після підписання, а решту виплатять двома платежами під час служби. У Міноборони наголосили, що таких добровольців гарантовано демобілізуватимуть після року служби.

Наприкінці липня уряд вирішив запустити окремий напрямок програми «Контракт 18—24» — контракт для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі. Цей напрям має кілька особливих умов. Головна — це чіткий термін служби два роки.

Добровольцям гарантуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень. Також будуть доплати за бойові завдання. У Міноборони зазначили, що загалом за рік можна буде заробити до 2 мільйонів гривень.

Частину, спеціальність і місце проходження ВЛК можна обирати самостійно. А після завершення контракту людина не підпадатиме під мобілізацію протягом 12 місяців і зможе виїжджати за кордон.

Повний перелік підрозділів, які беруть участь у проєкті, а також можливість подати заявку, доступні за посиланням.