Найбільша авіакомпанія Швейцарії зняла низку візуальних обмежень для бортпровідників

Найбільший авіаперевізник Швейцарії Swiss, що є дочірньою компанією Lufthansa, помʼякшує правила та дрескод для співробітників, зокрема дозволить бортпровідникам пірсинг і тату, а помада більше не буде обовʼязковою для жінок. Про це повідомляє швейцарський новинний портал Watson.
Також можна буде носити непрозорі колготки і використовувати медичні, як-от проти тромбозу. Також скасовується вимога щодо поголених ніг.
Бортпровідникам обох статей дозволять носити макіяж і лак для нігтів. Татуювання та пірсинг можуть бути на видних місцях, за винятком обличчя та рук.
Жінкам-членам екіпажу також дозволять носити краватки, а під спідницю надягати взуття на шнурівці.
- Swiss не єдина авіакомпанія, що помʼякшує правила стилю для свого екіпажу. Кілька років тому авіакомпанія airBaltic дозволила співробітникам робити татуювання або індивідуальну стрижку. В авіакомпанії Virgin Atlantic правила помʼякшили настільки, що скасували уніформу бортпровідників за статтю — чоловікам також дозволено носити спідниці.
- Бельгійська дочірня компанія Lufthansa нещодавно частково дозволила видимі татуювання. Макіяж і лак для нігтів вже не є обовʼязковими. Але для материнської компанії групи Lufthansa ніяких змін в інструкціях не планується, тому від працівників очікують «професійного зовнішнього вигляду», який включає, серед іншого, «відповідний макіяж» для жінок і «доглянуту бороду» для чоловіків.