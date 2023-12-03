Американський штат Північна Кароліна визнав Голодомор геноцидом українського народу

Американський штат Північна Кароліна визнав Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу. Це вже 35-й штат, який ухвалив таке рішення, повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

Оксана Маркарова / Facebook

Маркарова подякувала штату Північна Кароліна та особисто губернатору Рою Куперу за те, що з 2018 року він щорічно підтверджує свою послідовну позицію у питанні визнання Голодомору геноцидом.