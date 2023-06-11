У ніч на 10 червня росіяни випустили по Одесі дрони Shahed. Їх усі вдалося збити, але один упав і вибухнув між двома багатоповерхівками. Ось 7 фото після атаки

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Стас Юрченко / Twitter

Уночі 10 червня росіяни атакували Одесу дронами Shahed. Українські Сили протиповітряної оборони збили всі дрони, проте один із них упав поміж житлових будинків, залишив вирву на дитячому майданчику та вибухнув. Хвиля пошкодила навколишні будинки, в деяких не залишилося практично жодного цілого вікна. В одному з будинків зайнялася пожежа. За даними правоохоронців та рятівників, троє людей загинули, ще 30 постраждали. Фотограф Стас Юрченко опинився в Одесі, ось сім фото, які Стас зробив після обстрілу.

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Стас Юрченко / Twitter

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Стас Юрченко / Twitter

3.

Стас Юрченко / Twitter

4.

Стас Юрченко / Twitter

5.

Стас Юрченко / Twitter

6.

Стас Юрченко / Twitter

7.

Стас Юрченко / Twitter

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