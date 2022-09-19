«Те, що тут відбувається, гірше за ГУЛАГ». Оленівська колонія — головне місце, де тримають українських полонених. З 24 лютого вона стала концтабором і для звичайних засуджених — розповідає один із них

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reuters.com / «Бабель»

Селище Оленівка розташоване за 30 кілометрів від Донецька і вісім років в окупації. З довоєнних часів тут працює виправна колонія № 120 — у 2014 році бойовики «днр» перевели її під власне «законодавство», а з 24 лютого росіяни використовують колонію як табір для українських полонених. Там тримають як військових, зокрема захисників «Азовсталі», так і цивільних. Звичайних увʼязнених, які потрапили в колонію до 24 лютого, теж далі утримують в Оленівці. Один із них погодився розказати про те, у яких умовах зараз перебувають увʼязнені. Мирослав потрапив до в’язниці у 2014-му, коли ще за українським законодавством отримав статтю за умисне вбивство. На його очах пенітенціарна система України розвалилася, а далі так звана влада «днр» перетворила її на аналог комуністичного ГУЛАГу. Мирослав розповів журналістці Альбіні Карман про тотальну ізоляцію, цілковиту байдужість наглядачів колонії та про жахливі умови утримання.

Система в колонії працює таким чином, що увʼязнені не мають шансів дізнатися будь-які новини. Мирослав розповідає, що в Оленівці нічого не знали про обстріл у липні, коли загинули щонайменше 50 полонених. У колонії багато корпусів, у яких утримують людей, вони розкидані на десятки кілометрів. Підслухати розмови наглядачів теж неможливо. У деяких увʼязнених є телефони — це єдиний спосіб дізнатися новини. Телефон є і в Мирослава. Він показав нам скрини новин із пропагандистських каналів: про обстріли з боку ЗСУ, про те, як українська сторона сама ж убиває своїх. Мирослав стверджує, що доступу до іншої інформації в нього немає.

reuters.com / «Бабель»

Закрита система колонії призводить до безчинств з боку наглядачів. Увʼязнені фактично не мають доступу до зовнішнього світу і можливості поскаржитися на порушення своїх прав. Цим користуються працівники колонії — наприклад, вони можуть «під настрій» влаштовувати обшуки в камерах. Мирослав каже, що під час обшуків наглядачі часто бʼють людей. І додає, що бої в Україні тільки мотивують бойовиків посилювати репресії.

Окупаційна влада ігнорує будь-які звернення засуджених — їх навіть не реєструють. Це стосується і звернень із проханням перевестися в колонію на території, підконтрольній Україні.

«Один чоловік, який сидить тут довічно, написав листа до «мін’юсту днр» про те, що хоче виїхати в Україну, бо не визнає республіку і судив його український суд, — розповідає Мирослав. — Йому відповіли, що з 1921 року існує Донецько-Криворізька республіка і що живуть вони за її історією. Раніше [до окупації] якщо тут був бунт і люди брали лезо, скло, щоб привернути до себе увагу, адміністрація намагалася щось зробити, бо знала, що приїде начальство і будуть проблеми. Зараз якщо голодуєш, то голодуй, ріжеш — то ріж себе, всім однаково. Те, що тут відбувається, гірше за ГУЛАГ».

reuters.com / «Бабель»

Скільки ув'язнених перебувають на окупованих територіях Із початком війни у 2014 році під контроль бойовиків перейшла більшість тюрем у Донецькій та Луганській областях. Правозахисники підрахували, що в окупації опинилися понад 16 тисяч вʼязнів — це також і ті люди, які перебували в СІЗО та чекали на вироки, тобто офіційно вважалися невинуватими. В анексованому Криму залишалося близько 3 400 увʼязнених. Процес повернення їх на підконтрольну Україні територію постійно буксував. Українській владі вдалося повністю евакуювати лише одну жіночу колонію, далі відбувалися лише поодинокі переведення по кілька десятків людей. Після 2014 року в Україні не знали достеменно, скільки засуджених перебувають в окупації. Російська влада насильно переводила вʼязнів з окупованої території України в російські регіони. Наприклад, у Криму етапували 4 700 людей — разом із тими, кого засудили вже після анексії. В’язнів етапували, щоб уникнути бунту. Окупаційна «влада» непідконтрольних частин Донецької та Луганської областей відмовлялася надавати Україні дані про кількість вʼязнів у тюрмах. У 2020 році тодішня омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що, для подальшого відбування покарання на підконтрольній Україні території, з тимчасово окупованих територій Донбасу повернули 300 засуджених.

Мирослав додає, що листи щодо розгляду справ чи переведення в Україну пишуть досі. Але вони не призводять до результату — листи «ходять» по різних «інстанціях», зрештою повертають тільки відмови. Адвоката нікому не дають, його можна найняти самостійно, але досі випадків успішної співпраці з юристом, за словами Мирослава, не було.

Першого серпня 2022 року бойовики ухвалили так званий кримінально-виконавчий кодекс республіки. Він майже повністю повторює кодекс росії, але значно жорсткіший — у ньому прописана смертна кара. Останнє, вірогідно, вписували з «прицілом» на можливі показові розправи над українськими військовополоненими, про що вже багато разів повідомляли російські пропагандисти й підтвердила Маріупольська міська рада. Адвокат «Платформи прав людини» Євген Воробйов пояснює, що цей «кодекс» не відповідає міжнародно-правовим нормам, які захищають права засуджених: у ньому є очевидний дисбаланс прав та обов’язків засуджених і широке коло прав адміністрації виправної установи. А це — надмірний вплив на засудженого. В «кодексі днр» не передбачено, що засуджені можуть звертатись із заявами і скаргами рідною мовою, не гарантується право на вибір і допуск лікаря, на отримання копій документів про свою справу. Також відсутня норма про заборону примусового переривання сну засуджених у нічний час тощо. По суті, це може означати, що окупаційна влада може робити з ув’язненими все, що заманеться.

reuters.com / «Бабель»

Ось іще одна історія про Оленівку та її бранців: Маріупольські волонтери були в російському полоні 100 днів. Тепер звільнені допомагають знайти тих, хто ще може бути в Оленівці. Ось дві історії про пошук і допомогу та (приблизна) інструкція

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