Діти грають на платформі Roblox по всьому світу, а батьки дітей з платформою судяться. Співробітниці «Бабеля» провели в Roblox близько 10 годин, щоб зрозуміти чому

Анастасія Лисиця / «Бабель»

Roblox — одна з найбільших ігрових платформ у світі: це онлайн-майстерня, де власну гру може створити будь-хто, від школяра до професійного програміста. Платформу регулярно звинувачують в експлуатації дітей через те, що вона поширює небезпечний контент: сексуалізовані рольові ігри, казино, симулятори політичних убивств. У США з платформою регулярно судяться батьки дітей, що стають жертвами педофілів. В Україні таких історій, що стали б публічними, немає. Але українські діти грають на Roblox — про це кореспондентці «Бабеля» Юлії Гирі розповіли діти з її родини та з родин її знайомих. Юлія перевірила платформу разом з артдиректоркою «Бабеля» Анастасією Лисицею. Вони створили акаунти нібито дітей девʼяти й одинадцяти років і подивилися зсередини, що пропонує Roblox.

Що таке Roblox

Це онлайн-платформа для створення ігор. Будь-хто — від десятирічного школяра до професійного програміста — може створити власну гру в спеціальній «майстерні» Roblox Studio і поділитися нею з іншими користувачами.

Тут немає єдиного сюжету чи правил — ви самі обираєте, куди заходити і що робити. Можна будувати міста, парки розваг або зануритися в рольовий світ: тікати з в’язниці, керувати бізнесом, працювати в піцерії, стати грабіжником або доглядати за тваринами. Серед симуляторів є й більш незвичайні: наприклад, відвідати похорон коханої людини, спробувати себе в ролі жебрака, збираючи монети на вулиці, або управляти енергоблоками Чорнобильської АЕС.

Платформу створили американці Девід Башуцкі та Ерік Кассел у 2004 році, а офіційно вона запрацювала у 2006-му. Відтоді Roblox набула неабиякої популярності: щодня її відвідують понад 111 мільйонів людей у світі, і третина з них — діти до 13 років.

Roblox працює на всіх пристроях, вона безкоштовна, але має всередині власну валюту — Robux. За неї можна купувати одяг для свого персонажа або інші послуги в грі. Творці контенту можуть отримувати Robux (віртуальну валюту) від гравців і конвертувати її в реальні гроші. Також там є чати, голосові розмови та ігрові «спільноти».

У чому її проблема (спойлер: вона не одна)

Платформа дає можливість спілкуватися в текстовому чаті або голосом. Притому платформа не верифікує ім’я або вік користувача. Дорослий може створити акаунт і вдавати дванадцятирічного підлітка. Зробити це, як з’ясували Юлія з Анастасією, дуже просто. Достатньо лише використовувати емодзі й відповідний сленг, щоб видаватися «своїм».

Претензії батьків до платформи переважно пов’язані з тим, що за анонімним акаунтом у Roblox може критися дорослий-«хижак». Він може тижнями «дружити» з дитиною, поступово завойовуючи довіру. Згодом він може попросити розповісти особисту інформацію, наприклад адресу чи назву школи, запропонувати перейти в приватний чат в іншому месенджері, пропонувати обмін інтимних зображень на ігрову валюту.

«Бабель»

«Бабель»

У серпні цього року мати десятирічної дівчинки подала до суду на Roblox через те, що педофіл змушував її доньку надсилати відверті фото в обмін на Robux. Між 2018 і 2024 роками понад 20 дорослих заарештували за підозрою у викраденні або сексуальному насильстві над дітьми, з якими вони познайомилися на Roblox.

Оскільки будь-хто може створювати ігри на платформі, деякі з них містять насильство, сексуальні сцени або інший дорослий контент. Наприклад, існують ігри, які імітують секс-клуби, зазвичай їх називають condo games. Вони можуть виглядати, як проста вечірка або рольова гра, де гравці танцюють і спілкуються, але всередині відбуваються сцени сексуального характеру.

«Бабель»

«Бабель»

«Бабель»

Третя проблема пов’язана з ігровою валютою Robux. Візуально це маленький значок із буквою «R». За них купують одяг для аватара, анімації, доступ до спеціальних можливостей у грі (геймпаси), предмети, косметику, а іноді й доступ до спеціальних ігрових кімнат чи приватних серверів.

Придбати Robux можна за реальні гроші: наприклад, 80 віртуальних монет коштують приблизно один долар. За $5 дитина може купити кілька елементів одягу або один геймпас, а за $20 — зібрати вже повноцінний набір речей чи отримати доступ до кількох платних функцій.

Платформа постійно спонукає витрачати більше і створює ефект «казино». Цим користуються шахраї — наприклад, обіцяють «задонатити Robux» або продати їх дешевше в обмін на особисті дані чи картку батьків дитини. Інколи дорослі використовують Robux як спосіб «підкупити» дитину, щоб завоювати її довіру.

Ще одна проблема Roblox — це приховані азартні ігри. На платформі є багато ігор, які копіюють механіку казино: рулетки, слоти, «колесо фортуни» чи лотереї. Юлія з Анастасією теж випробували удачу зі своїми «дитячими» акаунтами і виявилося, що все працює так само, як у дорослому казино. Клікаєш на кнопку — і система вирішує, виграв ти чи програв. Вона також заохочує бонусами за відвідування гри, аби користувачі туди щоденно поверталися.

Вхід у такі «ігри» здебільшого безкоштовний, але далі користувачів спонукають витрачати Robux — купувати віртуальні фішки, відкривати кейси або робити ставки на випадковий результат.

«Бабель»

«Бабель»

«Бабель»

Як на це реагують у самій корпорації

Roblox намагається реагувати на критику і проблеми. Компанія створила інструмент батьківського контролю. Батьки можуть блокувати певних користувачів, забороняти приватні повідомлення, обмежувати час гри і вибирати, у які ігри дитина може грати.

Для цього батьки додають свою адресу електронної пошти в акаунт дитини і створюють PIN-код, який не можна змінити без їхнього дозволу. Втім, діти знаходять спосіб обійти ці обмеження — створюють інші акаунти без цього режиму, використовують чужі паролі або просять допомогти старших друзів.

У серпні цього року компанію накрила хвиля критики, після того як вона заблокувала блогера, відомого під ніком Schlep. Він допоміг поліції затримати кількох підозрюваних, використовуючи фейкові дитячі акаунти, щоб виявляти потенційних педофілів. Roblox видалила всі його облікові записи й надіслала лист про припинення діяльності, звинувативши його в порушенні правил.

Блогер відповів, що компанія намагається «замовчати проблему педофілів на платформі». Після цього в грі почалися масові цифрові протести, а конгресмен США Ро Ханна закликав керівника Roblox піти у відставку. Зʼявилася також петиція з вимогою відставки CEO компанії Девіда Башуцкі. До середини серпня її підписали понад 100 тисяч людей, а зараз уже більше як 280 тисяч.

Гравці на Roblox організували масовий цифровий протест проти СЕО Девіда Башуцкі через блокування блогера. Вони обʼєдналися під хештегом #Freeschelp. X (Twitter) / «Бабель»

Сам Башуцкі раніше в інтерв’ю BBC заявив, що батьки, які стурбовані безпекою своїх дітей на платформі, не повинні дозволяти їм користуватися Roblox. Він підкреслив, що відповідальність за контроль над грою значною мірою лежить на дорослих.