Парламент обмежив повноваження НАБУ, САП і незалежність всіх прокурорів. Це «отвєтка» за справу Олексія Чернишова чи збіглися багато факторів та інтересів? Великий розбір «Бабеля»

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Катерина Бандус / «Бабель»

21 і 22 липня пройшли під знаком боротьби між «традиційною» силовою системою, яку контролює Офіс президента, й «антикорупційною» системою, яку до цього можна було назвати самостійною. У понеділок СБУ, Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора («традиційна» сторона) гучно провели майже 70 обшуків у детективів НАБУ та співробітників САП (тобто в «антикорупційної» сторони) і заявили, що викрили російську агентурну мережу. Наступного дня, у вівторок, парламент демонтував незалежність НАБУ і САП (а заразом скоротив повноваження прокурорів усіх органів). Джерела «Бабеля» у правоохоронних органах не виключають, що таким чином влада мститься за справу міністра Олексія Чернишова — людини, близької до президента Володимира Зеленського. Занепокоєння тим, що відбувається, вже висловили посли G7 і представники Європейського Союзу. Кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко і головредка Катерина Коберник зібрали все, що відомо про обшуки та зміну законодавства.

Для цього тексту «Бабель» поговорив з: двома «слугами народу»;

колишнім високопосадовцем правоохоронного органу;

співрозмовником у київській владі;

викладачем факультету правничих наук Києво-Могилянської академії, колишнім прокурором Володимиром Петраковським;

співробітником СБУ.

НАБУ і САП, так само як і ДБР, мають унікальні повноваження розслідувати дії представників влади. Вони можуть порушувати справи стосовно членів уряду, народних депутатів, суддів тощо. І попередня влада, і нинішня намагалася або заблокувати роботу антикорупційних органів, або очолити їх.

За президента Джо Байдена антикорупційні органи користувалися заступництвом посольства США. Новий Державний департамент не цікавить ані боротьба з корупцією в Україні, ані реформи в Україні як такі. Країни ЄС поки що не готові по-справжньому тиснути на українську владу. Утім, вимоги до незалежності правоохоронних органів прописані як в договорах з Міжнародним валютним фондом, так і в плані Ukraine Facility, за яким ЄС виділяє Україні гроші.

21 липня: СБУ стверджує, що регіональний керівник НАБУ приховав російський паспорт батька та допомагав йому продавати технічну коноплю в Росію

Керівник управління НАБУ в Дніпропетровській і Запорізькій областях Руслан Магамедрасулов приховав, що його батько має російський паспорт, стверджує СБУ. Головна претензія полягає в тому, що Магамедрасулов виступав посередником у продажі технічної коноплі свого батька в Дагестан за російською державною програмою.

Руслан Магамедрасулов Народився в Туркменістані, виріс у Горловці, навчався в Донецькому технічному університеті, а потім в Юридичній академії ім. Ярослава Мудрого. У 2008—2012 роках працював юрисконсультом і директором ТОВ «Мультифрут». У грудні 2012 року виграв конкурс на посаду провідного спеціаліста відділу інформатизації прокуратури Донецької області, за два роки його підвищили до головного спеціаліста. У вересні 2015 року пройшов конкурс НАБУ і став детективом.

СБУ також повідомляє, що матір Магамедрасулова Ірина живе в Києві, але отримує пенсію в «ДНР» і «підтримує війну Росії проти України». На підтримку цієї версії СБУ наводить телефонну розмову батьків Магамедрасулова, під час якої Ірина розповідає, що «Зеленський заважає припинити війну, сидячи у США», а сама вона мріє повернутися до Горлівки, бо в Україні їй жити нестерпно. СБУ також показала кадри з відпочинку Магамедрасулова на Тенеріфе, де він провів кілька тижнів.

Руслану Магамедрасулову вручили підозру в пособництві державі-агресору.

Браузер не підтримує відео Кадри затримання Магамедрасулова, 21 липня 2025 року. СБУ / «Бабель»

21 липня: СБУ стверджує, що депутат-зрадник Федір Христенко впливав на НАБУ через двох керівників відомства

У депутата забороненої партії ОПзЖ Федіра Христенко багато різних гріхів. СБУ стверджує, що росіяни завербували його ще за часів президента Віктор Януковича. Христенко виконував завдання ФСБ під час Революції гідності: організував приватних перевізників, щоб доставити «тітушок» для «Антимайдану». Зараз він перебуває «у тісному зв’язку» з Юрієм Іванющенком — кримінальним бізнесменом, колишнім народним депутатом і «смотрящим» за «ДНР» від російських спецслужб.

Федір Христенко Народився на Донеччині, закінчив Донецький національний університет, займався бізнесом, був довіреною особою Петра Порошенка на президентських виборах 2014 року. На парламентських виборах 2019 року обрався депутатом та ввійшов до фракції ОПзЖ. За даними «Схем», після окупації Горлівки переєстрував свій бізнес за законами окупаційної влади. За кілька днів до великої війни виїхав з України.

СБУ стверджує, що Федір Христенко впливав на НАБУ через двох його керівників. Перший ― це регіональний керівник Руслан Магамедрасулов, про якого ми написали вище. Федір Христенко знав його ще з нульових років, коли вони разом навчалися в університеті. Однак жодних подробиць про їхній зв’язок СБУ не розкриває.

Федір Христенко в лютому 2022 року виїхав з України, зараз живе в Польщі. Facebook

Другий співробітник — це керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров. СБУ зазначає, що Христенко має з ним «тісний контакт». Служба доводить це тим, що у 2022 році під час повномасштабного вторгнення дружина Олександра Скомарова виїжджала за кордон на автомобілі дружини Федіра Христенка.

Олександр Скомаров пояснював, що в перші дні великої війни вирішив переправити родину за кордон. Дорогою на Закарпаття він дізнавався, як це можна зробити, звернувся до знайомого працівника місцевої прокуратури та попросив порадити перевізника. Працівник прокуратури звʼязав його з водієм, який на замовлення перегоняв машини за кордон, і водій за гроші підсадив в автомобіль родичів Скомарова. За збігом обставин, стверджує Скомаров, це був автомобіль дружини Федіра Христенка.

Також СБУ вважає, що підлеглі Олександру Скомарову детективи НАБУ допомогли втекти за кордон бізнесмену Геннадію Боголюбову. За версією Служби, вони супроводжували Боголюбова, коли він перетинав державний кордон — були в сусідньому купе поїзда «для підстраховки». Відповідну «спецоперацію», за даними слідства, теж організував Федір Христенко.

Геннадій Боголюбов у червні 2024 року виїхав з України до Австрії. forbes.ua / «Бабель»

У НАБУ зазначили, що це співпадіння: детективи справді їхали в потягу, але у відрядження — на «Глобальний форум з повернення активів» у Відні. Вони їхали на запрошення Ініціативи з повернення вкрадених активів (StAR), яка є спільною програмою Світового банку та Управління ООН з наркотиків та злочинності. Поїздку погодили завчасно, а самі детективи не знали Боголюбова.

СБУ зазначає, що під час обшуків будинку Федіра Христенка, де зараз живуть його родичі, вони знайшли документи НАБУ, що стосувалися негласного стеження за фігурантами справ НАБУ, а також десятки особових анкет кандидатів у детективи. Серед персональних карток були документи Руслана Магамедрасулова та анкета колишнього детектива НАБУ Тимура Аршавіна — він втік з України у 2024-му. СБУ стверджує, що це свідчить про «російський вплив і системні витоки інформації з антикорупційного відомства».

21 липня: СБУ стверджує, що співробітник елітного підрозділу НАБУ шпигував на Росію. НАБУ стверджує, що це стара і недоведена справа

СБУ затримали Віктора Гусарова — співробітника підрозділа «Д-2» Центрального апарату НАБУ. Цей підрозділ особливий: у ньому числяться таємні агенти НАБУ, які зазвичай працюють під прикриттям. Найвідомішим співробітником цього підрозділу є «агент Катерина».

СБУ заявляє, що Віктор Гусаров шпигував для російської спецслужби, а його куратором був Дмитро Іванцов — заступник керівника охорони Віктора Януковича. СБУ зазначає, що задокументувала щонайменше 60 епізодів, коли Віктор Гусаров передавав Дмитру Іванцову інформацію з обмеженим доступом. Це були персональні дані українських силовиків та інших громадян, проти яких ворог планував теракти та спеціальні інформаційні операції. Віктор Гусаров використовував закриті бази даних правоохоронних органів і отримував за це гроші. СБУ наголошує, що повідомляло НАБУ про крота, але Бюро не відреагувало.

На фото позначено ексохоронця Януковича Дмитра Іванцова. Facebook

За інформацією одного зі співрозмовників «Бабеля», справа стосується подій 2012—2014 років — тобто періоду, коли президентом був Віктор Янукович, а НАБУ ще не існувало навіть у проєкті. НАБУ стверджує, що в ті часи Віктор Гусаров працював в МВС. Дмитру Іванцову, який тоді працював в СБУ й очолював один з підрозділів УДО, він пересилав дані громадян України електронною поштою.

Як пояснив «Бабелю» колишній співробітник правоохоронних органів, така практика була розповсюдженою: співробітники силових структур продавали за гроші дані із закритих реєстрів. Це справді кримінальний злочин, який кваліфікується за статтею 362 КК. Але ця стаття має строк давності від 5 до 10 років, і вони вже спливли. (Не мають строків давності державна зрада і злочин проти основ національної безпеки.)

У серії постів на офіційній фейсбук-сторінці НАБУ пояснило бекграунд справи Віктор Гусарова. Деякий час тому вони отримали інформацію про нього від СБУ і провели спільну перевірку. Вони не знайшли доказів того, що Віктор Гусаров у той час знав, що Дмитро Іванцов пов’язаний з російськими спецслужбами. НАБУ радилось з СБУ, чи варто звільнити Віктора Гусарова, і Служба порадила нічого не робити, щоб не завадити оперативній роботі щодо інших зв’язків Іванцова.

22 липня Гусарову обрали запобіжний захід — тримання під вартою на два місяці без права на заставу.

21 липня: ДБР спільно з Офісом генерального прокурора підозрюють трьох співробітників НАБУ в тому, що вони порушили правила безпеки дорожнього руху

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомляє про три пригоди зі співробітниками НАБУ. Бюро не повідомило дати цих пригод, але їх повідомило НАБУ: це події 2021 і 2023 років. Як розповів «Бабелю» колишній співробітник одного з правоохоронних органів, між силовими органами давно існує домовленість не розголошувати інформацію про ДТП в обмін на якісь послуги — «баш на баш». Саме тому, на думку співрозмовника «Бабеля», ДБР дістали «старі» випадки.

Співробітник НАБУ виїжджав з другорядної дороги в Києві, зіткнувся з автомобілем, що їхав головною дорогою, виїхав на узбіччя і наїхав на пішохода. Пішоходу довелося ампутувати ногу.

Співробітник НАБУ їхав трасою Київ — Одеса, пішов на обгон, його винесло за межі проїжджої частини, автомобіль перекинувся і зіткнувся з будівлею АЗС. Пасажирка автомобіля отримала численні переломи, розрив селезінки та забій головного мозку.

Співробітник НАБУ наїхав на пішохода на перехресті, коли той переходив дорогу на зелене світло.

22 липня: Верховна Рада обмежила повноваження НАБУ і САП, повноваження прокурорів всіх органів та процедуру їх найма

Вранці 22 липня парламентський комітет, неочікувано навіть для частини його членів, розглянув зміни до Кримінального процесуального кодексу (КПК). Він значно урізав повноваження НАБУ і САП. Поправки внесли в законопроєкт 12414, який мав спростити життя близьких зниклих безвісти і вбитих на прифронтових територіях українців. Жодного стосунку до антикорупційних органів документ не мав. Комітет правки прийняв. Першого заступника голови комітету Андрія Осадчука та очільника профільного підкомітету й автора законопроєкту Олександра Бакумова про засідання не попередили.

Олександр Бакумов під час виступу у Верховній Раді, 17 січня 2025 року. Instagram

Уже в обід Верховна Рада 263 голосами ухвалила законопроєкт з усіма поправками. «Слуги народу», з якими поспілкувався «Бабель», кажуть, що рядовим депутатам ніхто нічого не пояснював, а законопроєкт просто поставили на голосування. Про правки знали навіть не всі автори законопроєкту.

По суті парламент обмежив виняткове право НАБУ і САП розслідувати справи топкорупціонерів. Визначати підслідність у таких справах буде генеральний прокурор. Ще один важливий пункт — генпрокурор зможе забирати будь-яке кримінальне провадження на перевірку і віддавати його іншим прокурорам для вивчення. Ця норма, на думку викладача факультету правничих наук Києво-Могилянської академії і колишнього прокурора Володимира Петраковського підриває автономію всіх прокурорів — і це не менш важливо, ніж проблеми САП і НАБУ.

«Це робить генпрокурора Ultimate Boss», — каже Володимир Петраковський. За його словами, генпрокурор, можливо, забирає справи й зараз. Однак принципові прокурори могли сказати йому ні, посилаючись на закон. Тепер вони цього зробити не зможуть — і це великий крок назад у спробах створити прокуратуру європейського зразка.

Ще один недолік законопроєкту полягає в тому, що тепер генпрокурор і прокуратури обласного рівня зможуть наймати працівників самостійно. Зараз прокурорів набирають на конкурсах Рада прокурорів і Кваліфікаційна дисциплінарна комісія прокурорів. Тепер генпрокурор і керівники обласних прокуратур зможуть їх обходити та, за бажання, формувати групи «лоялістів».

Усі обговорюють, чому влада «атакувала» НАБУ і САП: вона мститься за нещодавню справу міністра Олексія Чернишова чи причини лежать більш глибоко

Співрозмовники «Бабеля» в антикорупційній сфері припускають, що НАБУ і САП «атакували» за те, що вони порушили справу стосовно міністра Олексія Чернишова (місяць тому йому оголосили підозру). Ще однією причиною, за їхніми словами, може бути те, що НАБУ і САП готують підозру бізнесмену Тімуру Міндічу.

Обидва — й Олексій Чернишов, і Тімур Міндіч — є близькими до родини президента Володимира Зеленського. Дружина Олексія Чернишова і дружина президента є подругами. Тімур Міндіч — співвласник «Студії Квартал 95».

Олексій Чернишов на зустрічі з комісаром Ради Європи з прав людини Майклом О’Флаерті, березень 2025 року. twitter

Справа Олексія Чернишова Олексія Чернишова підозрюють у тому, що він змовився із забудовником і отримав від нього хабар. Детективи НАБУ і прокурори САП стверджують, що Чернишов планував допомогти забудовнику заробити на будівництві ЖК, розташованому на державній землі, а взамін отримав вісім квартир в іншому ЖК, які він записав на підставних осіб. Справу зараз слухають у Вищому антикорупційному суді.

Справа міністра Чернишова справді могла розлютити Офіс президента — це припускає і Володимир Петраковський. Хоча він не відкидає і вини самого НАБУ: «По-перше, представники майже всіх органів правопорядку давно не люблять НАБУшників, тому що їм суспільство і медіа пробачають речі, за яких інших силовиків розпинають — наприклад, ті ж резонансні ДТП. Друге — НАБУ любить медійність, воно зливає свої справи в медіа, нерідко порушує права людини й опускає стандарти роботи нижче нижчого».

Про те, що «рішення щодо НАБУ і САП» зріло давно, говорить і співрозмовник «Бабеля» в керівництві «Слуги народу». «У мене з приводу [антикорупційної] інфраструктури давно сформована думка: вони дарма стали знаряддям політичних розборок майже зі старту. У них був шанс у це не влазити. Влізли — і це стало вилазити боком». На запитання, чому те саме він не каже про ДБР, співрозмовник погоджується: «Це про весь зоопарк».

Інший рядовий депутат від СН каже, що не вся фракція задоволена законопроєкктом, який вони ухвалили. Зокрема, багатьох обурило, що з такого важливого питання не було жодних консультацій. «Я теж маю претензії до роботі НАБУ і САП, і багато хто має, але так робити не можна. І пакувати в «лівий» законопроєкт — теж», — говорить депутат.

Тим часом директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що троє співробітників НАБУ під час обшуків отримали тілесні ушкодження, але весь понеділок не могли зняти побої. «Проводилася з медичними закладами відповідна робота, аби не приймати детективів, щоб зафіксувати ступінь тілесних ушкоджень», — заявив Кривонос. Він додав, що це робили «на рівні одного з керівників підрозділів Київської міської державної адміністрації».

Затримання співробітників НАБУ, 21 липня 2025 року. СБУ / «Бабель»

За інформацією «Бабеля», профільним заступником голови КМДА з медицині є Микола Поворозник. НАБУ розслідує можливе розкрадання 38 мільйонів гривень під час ремонту в Київському міському клінічному госпіталі ветеранів війни. За даними слідства, посадовці закупили матеріали для ремонту за завищеними цінами. Саме у цій справі в Поворозника проводили обшуки.