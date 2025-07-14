ДБР підозрює голову правління ЦПК Віталія Шабуніна в ухиленні від служби. Справу ініціював та «штовхав» блогер Володимир Бойко. Що про неї відомо?

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У минулу п’ятницю, 11 липня, працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили Віталію Шабуніну про підозру в ухиленні від військової служби і шахрайстві. Вони також провели обшуки — за місцем служби та у нього вдома. ДБР стверджує, що у вересні 2022 — лютому 2023 року військовослужбовець Віталій Шабунін організував собі відрядження з батальйону ТрО до НАЗК, яке по суті було фіктивним. Він «усвідомлював, що будь-які потреби у його відрядженні до НАЗК відсутні, а також не мав наміру виконувати [будь-які] обовʼязки» — а отже, стверджують слідчі, ухилявся від військової служби. Важливою обставиною справи проти Віталія Шабуніна є те, що її ініціював та не давав їй застрягти Володимир Бойко — блогер, який вже багато років публікує «витоки» з правоохоронних структур. «Бабель» зібрав усе, що відомо про цю справу з офіційних документів.

ДБР підозрює Віталія Шабуніна в тому, що він майже пів року за допомогою НАЗК ухилявся від військової служби. Також його підозрюють у шахрайстві — тому що він отримував зарплату як військовослужбовець. Слідчі ДБР також вивчають обставини його відряджень до двох дослідницьких центрів Міністерства оборони, а також обставини «викрадення» автомобіля Nissan Pathfinder (Віталій Шабунін отримав його як гуманітарну допомогу і користувався ним). Подробиці його справи відомі з ухвали Печерського суду, в якому слідчі ДБР клопотали про обшуки.

Як випливає з ухвали суду, 25 лютого 2022 року Віталія Шабуніна призначили водієм-електриком радіостанції наказом командира 207 окремого батальйону ТрО (в офіційних документах цей батальйон позначений як військова частина А7376). Далі за пів року Віталій Шабунін «переконав командування» в тому, що його потрібно відрядити до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). У вересні він отримав від керівництва НАЗК лист-клопотання, а від командира батальйону — необхідний йому наказ на відрядження. При цьому «він усвідомлював, що НАЗК не виконує завдань у сфері оборони, [...] що будь-які потреби у його відрядженні до НАЗК відсутні, а також не мав наміру виконувати [будь-які] обовʼязки».

У Нацагентстві Віталія Шабуніна не призначали на посаду, не дали робочого місця і не визначили йому керівника. Тому він не приходив на роботу в будівлю НАЗК, а «займався особистими справами». Згідно зі статутом ЗСУ він мав повідомити про це командира батальйону — але не зробив цього. Натомість він отримав ще чотири листи від НАЗК і чотири накази на відрядження від командира батальйону. Десятого лютого 2023 року, коли сплив термін останнього наказу, він повернувся до військової частини, «чим припинив свою злочинну діяльність — ухилення від несення обовʼязків військової служби».

Поки Віталій Шабунін значився у відрядженні в НАЗК, військова частина виплатила йому 184 тисячі гривень зарплати. Крім того, військова частина сплатила за нього ЄСВ — 40 тисяч гривень. Загальну суму (224 тис. грн) слідчі ДБР описують як «матеріальну шкоду» військовій частині, де він служив. Тому Віталію Шабуніну повідомили про підозру не тільки в ухиленні від служби, а також і у шахрайстві.

Як видно з ухвали, у тому ж провадженні ДБР досліджує ще два епізоди. Перший — це відрядження Віталія Шабуніна в два дослідницьких центри Міністерства оборони. Другий — це обставини «викрадення» автомобіля Nissan Pathfinder (2005 року випуску).

Блогер Володимир Бойко, який ініціював справу проти Віталія Шабуніна (про нього нижче) оприлюднив акт прийому-передачі цього автомобіля. З документа зрозуміло, що Віталій Шабунін безоплатно отримав автомобіль від благодійного фонду в червні 2023 року. Віталій Шабунін підписав акт як військовослужбовець військової частини А7376 і вказав, що приймає його «для виконання завдань по зміцненню обороноздатності України». В ухвалі зазначено, що Шабунін користувався автомобілем, коли його військова частина виконувала бойові завдання в районах бойових дій.

Подробиць цих двох епізодів справи в ухвалі суду, на жаль, немає.

Важливою частиною підозри в справі Віталія Шабуніна є роль НАЗК. Слідчі ДБР обґрунтовують підозру в тому числі і тим, що відрядити військовослужбовця можна тільки в державний орган, який виконує «оборонні» та «безпекові» завдання. Згідно з чинним законом у НАЗК немає повноважень щодо оборони країни. Тому відряджати Віталія Шабуніна в НАЗК не мали в принципі, і сам Віталій Шабунін про це знав — такою є логіка слідчих ДБР.

Як необхідність залучити Віталія Шабуніна обґрунтовувало саме НАЗК? Це відомо з листа, який у вересні 2022 року підписав голова НАЗК Олександр Новіков. Майже рік тому цей лист опублікувало видання «Українські новини».

У листі голова НАЗК пише, що його агентство «розширило напрями діяльності» і допомагає Україні боротися з ворогом. Воно формує списки людей і компаній, на які потрібно накласти міжнародні санкції, і розробило базу даних, якою «користуються координатори країн G7». Крім того, вже після початку великої війни парламент ухвалив «Антикорупційну стратегію на 2021—2025 роки» — і тому НАЗК мало розробити державну програму, створити IT-інструмент для її моніторингу і т. ін.

Для цього НАЗК просило відрядити Віталія Шабуніна — як людину з досвідом, який «є досить рідкісним у нашій державі». При цьому незрозуміло, чому НАЗК не призначило його на якусь посаду.

«Бабель» відправив голові НАЗК Олександру Новікову питання про те, чим саме мав займатися в агенції Віталій Шабунін та чому він не отримав у НАЗК посади. Відповіді на запитання ми додамо в цей матеріал тоді, коли їх отримаємо.

Непересічною обставиною справи проти Віталія Шабуніна є те, що її ініціював Володимир Бойко. Володимир Бойко — відомий блогер, який вже багато років публікує «витоки» з правоохоронних структур у своєму телеграм-каналі «Записки пасквілянта». Ще з часів президента Петра Порошенка він послідовно критикує керівників антикорупційних органів, генеральних прокурорів, суддів вищої ланки та громадянських активістів.

До великої війни він був регулярним гостем телеканалів ZIK, NewsOne, 112, НАШ — тобто каналів, які належали депутатам ОПзЖ Тарасу Козаку та Євгену Мураєву (зараз перебувають під міжнародними санкціями). Напередодні президентських виборів у 2019 році «Бабель» кілька разів писав про «зливи» в каналі Володимира Бойка, які не мали підтвердженої достовірності, однак були об’єктивно шкідливими для репутації Національного антикорупційного бюро або Генеральної прокуратури — та й для міжнародної репутації України загалом.

«Центр протидії корупції» фігурував у постах Володимира Бойка багато разів. Найпоказовішим із них є пост, який Бойко опублікував напередодні президентських виборів у США, в жовтні 2019 року. Тоді народний депутат Андрій Деркач (який потім виявився агентом ФСБ) використовував «зливи» з Генеральної прокуратури України, щоби скомпрометувати нове керівництво України в очах обох кандидатів у президенти — Джо Байдена та Дональда Трампа. Володимир Бойко переказав меседжі з останньої пресконференції Андрія Деркача (про те, що НАБУ втручалося в американські вибори), та додав свої «подробиці» (про те, що втручання організувала представниця ФБР в Україні, яка потім увійшла до наглядової ради ЦПК).

Із початком великої війни Володимир Бойко мобілізувався і, за його словами, проходив службу в 206 окремому батальйоні ТрО. Справу проти Віталія Шабуніна, розповідає сам Володимир Бойко, він почав, коли отримав анонімний «злив»: «Невідомий мені співробітник Національного агентства з питань запобігання корупції анонімно повідомив, що Шабунін В. В. проживає в м. Київ, де фіктивно проходить військову службу в НАЗК».

Представляти свої інтереси Володимир Бойко попросив адвоката Ростислава Кравця. Як і сам Володимир Бойко, адвокат Ростислав Кравець вже багато років є героєм публікацій у медіа. Найвідоміші з них стосуються так званих плівок Вовка.

У листопаді 2023 року адвокат Ростислав Кравець подав у ДБР заяву про кримінальне правопорушення — яке нібито вчинив Віталій Шабунін. Окрему заяву в ДБР подав і сам Володимир Бойко. Наскільки можна зрозуміти з його дописів та оприлюднених ним документів, він та адвокат Ростислав Кравець «примушували» ДБР відкрити провадження щодо Віталія Шабуніна. Бюро не хотіло це робити за їхніми заявами, тому вони зверталися до Шевченківського райсуду Києва. Тільки після постанови суду ДБР внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).