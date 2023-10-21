Дональда Трампа оштрафували за пости в соцмережі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Суд Нью-Йорку оштрафував колишнього президента США Дональда Трампа на $5 тисяч за дописи в соцмережі Truth про помічницю судді та нібито її близькість із сенатором-демократом.
Про це повідомляє CNN.
Трамп натякав на політичне переслідування і писав, що помічниця судді Артура Енгорона була «близькою» до лідера більшості в Сенаті США Чака Шумера, демократа від Нью-Йорку. Трамп опублікував фото, на якому вони разом.
Суд ще два тижні тому зобовʼязав Трампа видалити ці дописи, але той постанови фактично ігнорував. З його сторінки у Truth дописи зникли, а на сайті DonaldJTrump.com залишились.
Суддя заявив, що подальші порушення Трампа можуть «призвести до увʼязнення».
- У вересні цього року суд Нью-Йорку визнав, що Дональд Трамп міг скоїти шахрайство, повʼязане з перебільшенням своїх статків у фінансовій звітності для отримання більших і вигідніших кредитів.
- У вересні 2022 року генпрокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс подала цивільний позов у справі про шахрайство Трампа з нерухомістю. Вона вимагає постійної заборони для Трампа та його дітей обіймати керівні посади в компаніях штату, а також на 5 років заборонити їм купувати нерухомість і змусити відповідачів відшкодувати ймовірні збитки на $250 мільйонів.
- Шахрайство є одним із семи звинувачень, які висунула Джеймс. Суд розглядатиме звинувачення у фальсифікації ділових документів і неправдиві фінзвіти, а також вимогу про відшкодування збитків. Ще Трампа звинувачують у тому, що він приховував прибутки і не платив податки штату Нью-Йорк.