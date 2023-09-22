Командувач Повітряних сил: Удару по штабу Чорноморського флоту рф завдала українська авіація

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Командувач Повітряних сил Микола Олещук опосередковано заявив, що удару по штабу Чорноморського флоту рф у Криму завдала українська авіація. Він оприлюднив відповідне відео і написав: «Ми ж обіцяли, що далі буде».

Імовірно, йдеться про роботу ракет Storm Shadow, які Силам оборони передала Британія.

Пізніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило ураження штабу командування російського флоту в окупованому Севастополі.