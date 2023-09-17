Українські військові заявили про звільнення Кліщіївки на Донеччині

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Андрій Єрмак / Telegram

Українські військові опублікували відео й написали, що Кліщіївка на Донеччині остаточно звільнена від російських окупантів.

Вони додали, що село відвоювали силами 80 окремої десантно-штурмової бригади, 5 окремої штурмової бригади, Обʼєднаної штурмової бригади Нацполіції України «Лють».

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський також написав, що Кліщіївка зачищена від росіян.

Перед цим голова Офісу президента Андрій Єрмак опублікував фото бійців бригади «Лють» із підписом «Україна завжди повертає своє». Пізніше він подякував воїнам за деокупацію.

Андрій Єрмак / Telegram

У соцмережах фото постили ще вчора, зазначаючи, що це Кліщіївка на Бахмутському напрямку. OSINT-спільнота писала, що українським військам вдалося зачистити практично всю північну частину села, завершивши його деокупацію.

Генеральний штаб ЗСУ поки що не коментував звільнення села, але у вечірньому звіті станом на 17 вересня зазначив, що Сили оборони успішно відбили 5 атак противника в районі Кліщіївки та Білої Гори Донецької області.