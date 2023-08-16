CNN: Кримський міст у липні атакував український морський безпілотник. Його розробили в СБУ

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Служба безпеки України показала CNN кадри з атакою експериментального морського безпілотника на Кримський міст у липні.

Українська спецслужба вперше взяла відповідальність за удар по мосту. Очільник СБУ Василь Малюк розповів, що безпілотник називається Sea Baby («Дитина моря», або «Морський малюк») і є результатом місяців розробки. Операцію готували спільно з Військово-морськими силами України.

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«За допомогою цих безпілотників нещодавно ми успішно уразили Кримський міст, великий десантний корабель «Оленгорський гірняк» і танкер SIG», — додав Малюк.

На відео, яким СБУ поділилася із CNN, видно, як Sea Baby доставив до однієї з бетонних опор мосту до 850 кілограмів вибухівки.

«Ми працюємо над низкою нових цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю, буде цікаво, особливо для наших ворогів», — наголосив Малюк.