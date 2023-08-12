Росіяни вдарили по Оріхову. Загинув поліцейський, поранених понад 10
- Автор:
- Костя Андрейковець
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«Мост»
Вранці 12 серпня російська авіація скинула керовану авіабомбу на місто Оріхів Запорізької області.
Очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про загибель 31-річного капітана поліції та 12 поранених, серед яких четверо поліцейських.
«Зараз лікарі та парамедики поліції борються за життя поранених. Декілька людей в тяжкому стані», — розповів Клименко.
Згодом в Нацполіції додали, що бомба забрала життя не тільки поліцейського, а й цивільного.
- Оріхів — прифронтове місто. Окупаційні війська рф обстрілюють його доволі часто, що призводить до значних руйнувань і жертв серед цивільних.