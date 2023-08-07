Голова Офісу президента: На зустрічі в Джидді не всі пункти Української формули миру погодили, проте діалог триває
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
На зустрічі в саудівській Джидді не всі пункти формули миру президента України Володимира Зеленського погодили держави-учасниці, однак діалог щодо суперечливих питань продовжується.
Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє кореспондент «Європейської правди».
«Якби всі країни вже зараз сказали: “Так, ми з усім згідні”, то ми б до кінця місяця вже приймали саміт миру. Є пункти, за якими взагалі нема заперечень, і є ті, за якими діалог триває», — сказав голова ОП.
Те, з чим погоджуються всі — пункт про територіальну цілісність України. За словами Єрмака, жодних компромісів у цьому питанні не може бути, і багато країн це підкреслювали. Проблемний — пункт про справедливість, який передбачає покарання російського політичного керівництва та відшкодування Україні.
Єрмак пояснив, що деяким країнам, наприклад представникам Глобального Півдня, треба пояснити, як реалізовуватиметься вищезгаданий пункт. В цілому вони не проти нього, але хочуть бачити механізм.
- Зустріч у Джидді відбулася 6 серпня. На ній були представники понад 40 держав з Європи, Близького Сходу й Азії, Африки, Північної та Південної Америки, а також посадовці ООН. Вони розглядали мирний план Володимира Зеленського. Він, зокрема, передбачає, що будь-які переговори з рф можуть розпочатися лише після повернення всіх окупованих земель.
- На зустрічі країни визначили ролі в реалізації Української формули миру та досягли порозуміння щодо поваги до територіальної цілісності та суверенітету України, а також, що верховенство Статуту ООН має бути в основі будь-якої мирної угоди.
- 7 серпня Андрій Єрмак розповів, що після зустрічі в Джидді Україна планує провести кілька самітів щодо формули миру. Перший саміт буде установчим — на ньому формулу миру мають затвердити за основу. Після цього буде кілька самітів за кожним із пунктів, де визначать шляхи їхнього виконання. Підсумковий саміт має зафіксувати завершення війни. Фінальний передбачає участь рф, але за умови, що окупаційних військ в Україні не буде.