Financial Times: Китай на саміті щодо України у Джидді був конструктивним і активним

Новини

Getty Images / «Бабель»

Китай на саміті щодо України у Саудівській Аравії дав зрозуміти, що готовий брати участь у подальших міжнародних переговорах щодо врегулювання війни.

Про це пише Financial Times із посиланням на європейських чиновників, які розповіли про «конструктивну участь Китаю у форумі».

Переговори були присвячені мирному плану з 10 пунктів, який запропонувала Україна. Присутність Пекіну на заході стала центром уваги учасників саміту. Один європейський дипломат сказав, що Китай «виглядав конструктивно» і «прагнув показати, що він — це не росія». «Сама присутність Китаю показує, що росія стає все більш і більш ізольованою», — сказало джерело.

Інший європейський чиновник сказав, що Китай «брав активну участь і позитивно поставився до ідеї третьої зустрічі на цьому рівні».

Західні країни та Україна сподівалися, що саміт допоможе ізолювати росію та заручитися підтримкою Києва серед країн, що розвиваються, які ще не заявили про свою позицію щодо вторгнення. Інший європейський дипломат сказав, що всі делегати отримали широку загальну підтримку того, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути в основі будь-якого мирного врегулювання.

Один європейський чиновник заявив, що рішення про зустріч за участю глав держав ще не ухвалили, але вона може відбутися до кінця року.