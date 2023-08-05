У Саудівській Аравії почалася конференція щодо України. Спільної заяви не планують
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
У Саудівській Аравії почалися перемовини щодо України. У них візьмуть участь представники близько 40 країн. Про це повідомляє Al Jazeera.
Водночас агенція Deutsche Welle пише, що учасники саміту не планують спільної резолюції за підсумком дводенних консультацій. У перший день саміту, 5 серпня, після трьох годин заяв представників країн-учасниць зустрічі буде закрита двогодинна дискусія та обід.
На зустрічі країни розподілять між собою відповідальність щодо окремих пунктів формули миру для України.
- У Саудівській Аравії, у місті Джидда 5—6 серпня проходить засідання між Заходом, Україною та ключовими країнами, що розвиваються. Зустріч потрібна для того, щоб Захід міг заручитися підтримкою великих країн, багато з яких дотримуються нейтралітету щодо війни росії проти України. Зокрема, ця зустріч повинна переконати Китай долучитися до зусиль щодо закінчення війни.
- Офіс президента України заявляв, що зустріч буде щодо мирного плану Володимира Зеленського. Він, зокрема, передбачає, що будь-які переговори з рф можуть розпочатися лише після повернення всіх окупованих земель.