На Закарпатті обвалився міст разом з автівками — постраждали троє людей

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На Закарпатті, у Тячівському районі в межах села Бедевля на мосту обвалилась одна із секцій. Внаслідок обвалу в річку впали легковий і вантажний автомобілі. Постраждали троє людей, зокрема дві дитини.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Закарпатській області.

Обвал стався близько 19:00. Сполучення по автомобільній дорозі національного значення Н-09 «Мукачево-Рогатин-Львів» припинили. На місці працюють рятувальники, поліція та інші екстрені служби.