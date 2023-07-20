В Одесі під завалами будівлі знайшли загиблу людину

Новини

У середмісті Одеси російський удар зруйнував адмінбудівлю. Вибухова хвиля пошкодила ще кілька будинків, зокрема житлових.

Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

Під завалами знайшли тіло одного загиблого. Чотири людини постраждали, серед них — одна дитина.

У складських приміщенях одного з підприємств Одещини через російську атаку спалахнула пожежа. Постраждав один працівник. Пожежу вже загасили.

За даними голови ОВА Олега Кіпера, через російську атаку по Одесі постраждали 8 людей, серед яких троє співробітників ДСНС.