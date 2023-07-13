Інспекція дозволила замінити герб на щиті монумента «Батьківщина-Мати»

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Державна інспекція архітектури та містобудування видала дозвіл на заміну герба СРСР на щиті монумента «Батьківщина-Мати» на український тризуб. Роботи мають розпочатися найближчим часом.

Про це повідомив віцепремʼєр з питань відновлення Олександр Кубраков.

Замовник робіт — Національний музей історії України у Другій світовій війні.

21 липня 2022 року в застосунку «Дія» завершилося голосування щодо подальшої долі герба СРСР на монументі «Батьківщина-Мати» в Києві. Майже всі учасники опитування хочуть замінити його на тризуб.