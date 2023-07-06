Україна повернула з російського полону 45 військових, двох цивільних і воззʼєднала з матірʼю двох депортованих дітей
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- Анна Холоднова
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Андрій Єрмак / Telegram
Україна повернула з російського полону додому 45 військових ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та двох цивільних.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Додому повернулися двоє офіцерів, 41 рядовий і сержант, цивільний співробітник «Азовсталі» та тероборонівець з Херсону.
Також вдалося повернути депортованих до росії 6-річного Рената та 10-річну Варвару.
Їхню матір, бойового медика, звільнили з полону під час великого обміну в жовтні 2022 року.