«Верстка» У Білорусі почали будувати тренувальні табори для «ПВК Вагнера»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images
У Білорусі, у місті Осиповичі Могильовської області будують табір на 8 тисяч бійців «ПВК Вагнера».
Про це повідомляє російське видання «Вёрстка» із посиланням на джерела.
«Ми працюємо, вже сьогодні працюємо. Завтра до обіду стоїть завдання [побудувати]», — розповіло джерело. Площа табору становитиме 24 тисячі квадратних метрів.
За словами співрозмовника видання у лісництві області, таборів буде кілька.
Джерело видання, наближене до керівництва Могилівської області, підтвердило, що влада має наказ побудувати табір для «вагнерівців» у регіоні.
Інформацію про те, що найманців відправлять до Білорусі, підтвердили їхні родичі. Одна з них повідомила журналістам, що у Білорусь направлять підрозділи бойовиків, що залишилися в Ростові-на-Дону. Ще одна співрозмовниця видання сказала, що її чоловік, який 24 червня перебував у Ростові, повідомив їй про відправку до Білорусі «швидше за все», але більше на звʼязок не виходив.
- Увечері 23 червня засновник російської «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони вдарили по тиловому табору найманців, «загинула величезна кількість бійців». Команду про знищення «ПВК Вагнера» нібито дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу. Пригожин заявив про початок «маршу справедливості», взяв під контроль військові обʼєкти Ростова, зокрема, аеродром, і «вагнерівці» почали рухатись у бік Москви.
- Увечері 24 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко домовився із Пригожиним «про неприпустимість розвʼязування кривавої бійні на території росії». Тоді Пригожин заявив, що вони розвертають колони і вертаються в польові табори. Після цього стало відомо, що Пригожин поїде у Білорусь (в Україні запевнили, що загрози наступу «вагнерівців» з півночі немає).