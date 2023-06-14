Російські війська вдарили ракетами по Краматорськуі Костянтинівці. Загинули троє людей
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Донецька ОДА
Російські війська вдарили ракетами по приватних секторах Краматорська та Костянтинівки.
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про трьох загиблих і трьох поранених.
У Краматорську зруйновані п’ять будинків, ще близько 20 пошкоджені. У Костянтинівці — два зруйнованих будинки та 55 понівечених. Пошкоджені газогін та електромережі.
- Уночі проти 14 червня в Одесі ракета влучила у складське приміщення однієї з торговельних мереж і пошкодила будівлі навколо. Три людини загинули, щонайменше 13 отримали поранення.