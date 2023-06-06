«Укргідроенерго»: Каховська ГЕС повністю зруйнована, відновити її неможливо
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Wikimedia
Каховська гідроелектростанція повністю зруйнована через підрив машинної зали зсередини, станція відновленню не підлягає.
Про це «Укргідроенерго» повідомило 6 червня.
Станом на 09:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, розпочалась евакуація населення з потенційних районів затоплення.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів. Він зазначив, що руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для півдня країни.
Головне управління розвідки назвало підрив очевидним терактом. ГУР раніше попереджав про замінування станції.
- Уночі 6 червня гребля Каховської ГЕС у Херсонській області була зруйнована вибухом, розпочалась евакуація мешканців із небезпечних районів. Україна звинуватила у підриві ГЕС росію, а окупаційна влада Херсонської області заявила про «обстріл» ГЕС. Через підрив дамби Каховської ГЕС під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію.
- Можуть бути негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції, проте ситуація контрольована. Рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, а вода з цього водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.