«Укргідроенерго»: Каховська ГЕС повністю зруйнована, відновити її неможливо

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Каховська гідроелектростанція повністю зруйнована через підрив машинної зали зсередини, станція відновленню не підлягає.

Про це «Укргідроенерго» повідомило 6 червня.

Станом на 09:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, розпочалась евакуація населення з потенційних районів затоплення.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів. Він зазначив, що руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для півдня країни.

Головне управління розвідки назвало підрив очевидним терактом. ГУР раніше попереджав про замінування станції.