В Умані кількість загиблих зросла до 20 людей

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МВС

У місті Умань Черкаської області, яке росія вночі атакувала ракетами, кількість загиблих зросла до 20 людей.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло.