В Умані кількість загиблих зросла до 20 людей
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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МВС
У місті Умань Черкаської області, яке росія вночі атакувала ракетами, кількість загиблих зросла до 20 людей.
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.
Рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло.
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