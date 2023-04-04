У районі Краматорська підтоплені 260 будинків. Снігопад розбив частину дамби

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Telegram / Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)

У районі міста Краматорськ Донецької області, яке постійно обстрілює росія, березневий снігопад розбив частину дамби, через що збільшився викид води — підтоплені 260 будинків на 30 вулицях.

Про це 4 квітня повідомили голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко та міський голова Олександр Гончаренко.

На одному зі ставків частково зруйнований водоскидний шлюз — через це вода тече неконтрольовано. Зараз рятувальники створюють бетонне загородження та розчищають русло річки, щоб мінізувати наслідки розливу.

Із затоплених будинків до тимчасового житла евакуювали 6 людей.