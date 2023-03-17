Лівійська національна армія заявила, що знайшла зниклий уран, про який повідомляла МАГАТЕ

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Лівійська національна армія, яка підтримує адміністрацію на сході країни, заявила, що знайшла 2,5 тонни зниклого урану.

Про це повідомляє DW.

Генерал Халед аль Махджуб опублікував відео, на якому людина в захисному костюмі показує 18 контейнерів з імовірними ядерними матеріалами. Він стверджує, що контейнери знайшли за 5 кілометрів від місця зберігання, поблизу кордону з Чадом. Генерал вважає, що їх могли викрасти бойовики з Чаду.

Міжнародне агентство з атомної енергії вже проінформоване. Інспектори МАГАТЕ «активно перевіряють» повідомлення.