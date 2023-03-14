США: Російський Су-27 перехопив і збив над Чорним морем американський розвідувальний дрон
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Isaac Brekken / Stringer
Над Чорним морем російський винищувач Су-27 перехопив і збив американський розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper.
Цю інформацію Європейське командування Збройних сил США підтвердило 14 березня.
Приблизно о 07:03 один із російських літаків Су-27 зачепив гвинт MQ-9, унаслідок чого безпілотник впав в міжнародних водах. Кілька разів перед зіткненням два російські Су-27 скидали паливо та пролітали перед MQ-9 «у безрозсудній, екологічно небезпечній та непрофесійній манері».
«Наш безпілотник MQ-9 виконував звичайні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і збив російський літак, що призвело до катастрофи та повної втрати MQ-9. Насправді, ці небезпечні та непрофесійні дії росіян ледь не призвели до падіння обох літаків», — сказав командувач ВПС США генерал Джеймс Гекер.