США: Російський Су-27 перехопив і збив над Чорним морем американський розвідувальний дрон

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Isaac Brekken / Stringer

Над Чорним морем російський винищувач Су-27 перехопив і збив американський розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper.

Цю інформацію Європейське командування Збройних сил США підтвердило 14 березня.

Приблизно о 07:03 один із російських літаків Су-27 зачепив гвинт MQ-9, унаслідок чого безпілотник впав в міжнародних водах. Кілька разів перед зіткненням два російські Су-27 скидали паливо та пролітали перед MQ-9 «у безрозсудній, екологічно небезпечній та непрофесійній манері».

«Наш безпілотник MQ-9 виконував звичайні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і збив російський літак, що призвело до катастрофи та повної втрати MQ-9. Насправді, ці небезпечні та непрофесійні дії росіян ледь не призвели до падіння обох літаків», — сказав командувач ВПС США генерал Джеймс Гекер.