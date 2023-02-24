Президент та Головнокомандувач звернулися до українців у річницю повномасштабного вторгнення

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Президент Володимир Зеленський у річницю повномасштабного вторгнення росії звернувся до українців. Він нагадав, як рівно рік тому приблизно о сьомій ранку виступив з короткою заявою на 67 секунд.

«Великий народе великої країни. Рік тому в цей день з цього ж місця близько сьомої ранку я звернувся до вас із короткою заявою. Тривалістю всього 67 секунд. У ній пролунали дві найголовніші і тоді, і зараз речі: те, що росія почала проти нас повномасштабну війну. І те, що ми сильні, готові до всього і переможемо. Бо ми — це Україна», — зазначив президент.

Наприкінці своєї промови президент наголосив, що зробить усе, аби закінчити війну вже цього року.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний подякував всім українцям, які упродовж року наближали перемогу.

«Основа нашої стійкості — люди. Звичайні люди. Звичайні Герої. Серед нас. З нами в строю. Це люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої оселі і свою державу від ворожої неспровокованої та невиправданої агресії. Це люди, які зараз, у цю хвилину, бʼють окупанта, тримають позиції, мерзнуть в холодній, але рідній землі, рятують життя побратимам, допомагають війську всім, чим тільки можна допомогти. За девʼять років війни ми стали міцнішими за бетон і сталь, бо памʼятаємо приклади незламності оборонців ДАПу й Азовсталі», — написав Залужний.