Рада призначила Олександра Кубракова віцепремʼєром

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До Верховної Ради внесли подання на призначення міністра інфраструктури України Олександра Кубракова на посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк повідомив, що подання вніс прем’єр Денис Шмигаль. Він також опублікував фото подання.

30 листопада Кубраков написав заяву про звільнення.

За даними «Бабеля», уряд планує обʼєднати Міністерство громад і територій з Міністерством інфраструктури. Раніше Мінгромад очолював Олексій Чернишов.

Железняк напередодні писав, що Кубраков очолить обʼєднане відомство, яке опікуватиметься інфраструктурою і розвитком громад.

О 16:15 Железняк повідомив, що Кубракова призначили на вищевказані посади. За проголосували 263 депутатів.